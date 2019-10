Kosovo: Kfor, contingente italiano sostiene la sanità locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione effettuata rientra tra le attività sociali che contribuiscono significativamente al bene della collettività, mediante il supporto dei servizi essenziali per le popolazioni che vivono in Kosovo. Istruzione, salute e infrastrutture, sono i pilastri fondamentali che il Rc-w supporta con le sue attività di cooperazione civile e militare, sviluppate in stretta collaborazione con gli enti locali, al fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo socio-economico del paese. (Com)