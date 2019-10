Kosovo: Kocijancic (Ue) su presunto avvelenamento schede elettorali, “attendiamo esito indagine”

- La portavoce dell'Ufficio dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e la sicurezza, Maja Kocijancic, ha risposto alla lettera inviata dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, sul presunto avvelenamento di alcune buste contenenti schede elettorali provenienti dalla Serbia in occasione delle elezioni parlamentari in Kosovo. "Caro presidente Vucic, grazie per la tua lettera. L'Ue è attualmente in attesa dei risultati dell'indagine. Il nostro Eueom Kosovo 2019 (missione degli osservatori per le elezioni) segue attentamente questo caso”, ha scritto Kocijancic su Twitter. (segue) (Kop)