Serbia-Russia: Medvedev ribadisce sostegno a integrità territoriale di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a sostenere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Serbia: lo ha detto oggi il premier russo Dmitrij Medvedev in un intervento dinanzi all'Assemblea dei deputati del parlamento serbo. Medvedev, che si trova oggi a Belgrado in occasione del 75mo anniversario della liberazione della città nella Seconda guerra mondiale, ha detto che oggi come allora la Russia sostiene il popolo serbo. Mosca, ha aggiunto, è interessata esclusivamente ad una soluzione pacifica dei confitti sulla base della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite che riguarda il Kosovo. "Noi vogliamo che la situazione nei Balcani resti stabile e sicura, cerchiamo di sviluppare la cooperazione con tutti gli Stati dei Balcani", ha detto ancora il premier russo. (Seb)