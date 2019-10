Serbia-Vaticano: ministero Cultura, replica cardinale Ravasi "gentile e ricca di contenuti" (2)

- Il ministero ha infine definito corrette e piene di buone intenzioni le posizioni espresse nella risposta del cardinale Ravasi, auspicando al tempo stesso una cooperazione con il Vaticano ai massimi livelli in futuro nel campo della cultura. In precedenza il ministro della Cultura della Serbia, Vladan Vukosavljevic, ha inviato un messaggio al cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura e della Pontificia commissione di archeologia Sacra. Secondo quanto riportava ad agosto l'emittente serba "Rts", la lettera è stata consegnata nel corso di una visita di Vukosavljevic presso la nunziatura apostolica a Belgrado. Al centro del messaggio è stata la messa celebrata da alcuni vescovi di etnia albanese sui resti di una chiesa ortodossa nella località di Novo Brdo, in Kosovo. (segue) (Seb)