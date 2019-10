Serbia-Usa: Kostelancik (Dipartimento di Stato), non prendiamo posizioni su modifiche a confini Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gi Stati Uniti non prendono alcuna posizione su un'ipotetica divisione o modifica ai confini del Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio per l'Europa sud-orientale del Dipartimento di Stato Usa, David Kostelancik, parlando con i giornalisti a margine del Belgrade security forum che si tiene in questi giorni nella capitale della Serbia. "Queste sono questioni che la Serbia e il Kosovo devono risolvere fra di loro", ha osservato. Sul dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue e sulla sua attuale stagnazione Kostelancik ha detto di vedere in modo positivo la nomina di un inviato speciale del presidente Usa Donald Trump. Esiste "una grande opportunità per un progresso", ha detto Kostelancik. Lo scorso 10 ottobre il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto a Belgrado l'inviato degli Usa per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. (segue) (Seb)