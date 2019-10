Serbia-Vaticano: ministero Cultura, replica cardinale Ravasi "gentile e ricca di contenuti"

- Il ministero della Cultura della Serbia ha reso noto di aver ricevuto una risposta alla lettera inviata dal dicastero al cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura e della Pontificia commissione di archeologia Sacra. Al centro del messaggio del ministero serbo inviato nei mesi scorsi era la messa celebrata da alcuni vescovi di etnia albanese sui resti di una chiesa ortodossa nella località di Novo Brdo, in Kosovo. La replica di Ravasi è stata "gentile e ricca di contenuti", ha reso noto il ministero, e in essa viene espressa rassicurazione sul fatto che la santa Sede farà di tutto per evitare qualunque tensione che possa recare danno alla ricca tradizione cristiana presente nei Balcani, come pure alle libertà religiose che sono indispensabili per una convivenza pacifica. (segue) (Seb)