Serbia: ministro Esteri Dacic, risposta ambasciata britannica a Pristina "assolutamente ipocrita"

- La risposta data dall'ambasciata britannica a Pristina all'osservazione sollevata dal presidente della Serbia Aleksandar Vucic è "assolutamente ipocrita". Questo quanto affermato dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic commentando la replica dell'ambasciata in Kosovo alla domanda posta da Vucic dopo la pubblicazione di una foto che ritraeva l'ambasciatore Nicholas Abbott con il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti. L'ambasciatore compariva in un'immagine con il vincitore delle ultime elezioni parlamentari in Kosovo e sotto la bandiera albanese. In una dichiarazione su Twitter ripresa dai media serbi, Vucic ha chiesto ieri al diplomatico britannico "in quali elezioni hanno vinto Kurti e il suo partito e di quale Stato è la bandiera" che compare nella foto. L'ambasciata britannica in Kosovo ha più tardi replicato al posto dell'ambasciatore su Twitter, scrivendo "Non scegliamo noi come il nostro interlocutore, nella sede del partito, arreda gli spazi". Secondo il ministro Dacic, ripreso dai media di Belgrado, chiunque sieda "con il futuro premier del cosiddetto Kosovo con la bandiera albanese sostiene con ciò la sua tensione, dimostrata pubblicamente, verso la realizzazione di una grande Albania". Il ministro ha aggiunto che l'ambasciatore non deve arredare gli spazi del partito ma "può rifiutarsi di sedersi lì, così come hanno fatto altri ambasciatori". (Seb)