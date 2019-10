Serbia-Usa: Kostelancik (Dipartimento di Stato), non prendiamo posizioni su modifiche a confini Kosovo (3)

- L'inviato dell'amministrazione Trump è arrivato il 10 ottobre a Belgrado dopo una tappa a Pristina in cui ha incontrato il presidente kosovaro Hashim Thaci. "I cittadini di Serbia e Kosovo vogliono pace, sviluppo economico, posti di lavoro e una vita migliore per i loro figli", ha detto Grenell al suo arrivo a Belgrado secondo quanto pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata statunitense. Già ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Grenell è stato nominato da Trump come inviato speciale dell'amministrazione presidenziale di Washington per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Grenell, che rimarrà anche ambasciatore a Berlino, avrà questo incarico aggiuntivo con lo scopo di sostenere gli sforzi di Pristina e Belgrado per trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti sulla base del reciproco riconoscimento dei due paesi. (Seb)