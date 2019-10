Kosovo: formazione governo, tornano a incontrarsi gruppi di lavoro partiti Vetevendosje e Ldk (2)

- Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo, i due partiti vincitori delle elezioni parlamentari anticipate kosovare del 6 ottobre, hanno posizioni differenti riguardo la suddivisione dei ministeri in un nuovo possibile governo. Il quotidiano "Koha", citando proprie fonti, rivela come l'Ldk non vorrebbe un uguale ripartizione del numero di ministeri tra i due partiti. "Questo era l'accordo di principio prima delle elezioni", spiega la fonte, secondo cui l'Ldk continuerebbe a volere il ruolo di primo ministro, anche ottenendo la guida di quattro ministeri in meno rispetto al Vetevendosje. Secondo quest'ultimo partito invece, i ministeri del nuovo governo dovrebbero essere suddivisi equamente tra i due partiti: cinque ciascuno più i due da affidare ai rappresentanti delle minoranze etniche del paese. "Non si può trattare sul posto di primo ministro", fanno sapere dal Vetevendosje evidenziando invece che i negoziati possono riguardare la guida dei vari ministeri dato il risultato simile raggiunto dai due partiti nelle elezioni. (segue) (Kop)