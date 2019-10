Kosovo: formazione governo, tornano a incontrarsi gruppi di lavoro partiti Vetevendosje e Ldk (3)

- La Lega democratica del Kosovo ha deciso nei giorni scorsi che i negoziati sulla formazione del governo con il Movimento Vetevendosje si interromperanno fino a che non sarà completato il riconteggio dei voti, secondo quanto confermato dal portavoce dell'Ldk, Besian Mustafa. Il leader dell'Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma), l'ex premier Fatmir Limaj, non demorde sulla necessità del riconteggio dei voti e ha inviato una lettera alla commissione elettorale nella quale chiede che i voti siano riconteggiati a tutti i livelli a causa di "irregolarità e flagranti violazioni". La Commissione centrale elettorale del Kosovo ha fino ad ora stabilito il riconteggio dei voti in 313 seggi elettorali, espressi alle elezioni parlamentari del 6 ottobre, a seguito delle richieste di alcune forze politiche nazionali. Secondo quanto riferito dalla stampa kosovara, la Commissione ha rilevato gravi irregolarità in dieci seggi elettorali mentre nella restante parte dei casi, il riconteggio sarà necessario per ulteriori accertamenti sulle procedure burocratiche. (segue) (Kop)