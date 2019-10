Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, presidente Thaci obbligato a darmi mandato per formare governo

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci non darà volentieri al Movimento Vetevendosje il mandato per formare il governo, ma ha un obbligo di farlo: lo ha detto il leader dello schieramento giunto primo alle elezioni del 6 ottobre in Kosovo, Albin Kurti, parlando all'emittente albanese "News 24". "Il presidente Thaci ha la possibilità di fare un buon lavoro, di darmi il mandato di formare il governo. Non mi dà il mandato volentieri ma questo è un suo obbligo costituzionale", ha dichiarato Kurti invitando il capo dello Stato, vicino al Partito democratico del Kosovo (Pdk) a riflettere sul risultato elettorale. Il leader del Vetevendosje ha evidenziato che il nord della Serbia presenta ancora diversi problemi e il nuovo governo punta ad eliminare la presenza di Belgrado collaborando con i serbi che a loro volta stanno soffrendo per "l'egemonia". (segue) (Kop)