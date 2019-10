Serbia: al termine nona edizione Belgrade security forum

- Si conclude oggi la nona edizione del Belgrade security forum nella capitale della Serbia: l'evento, che ha preso il via il 16 ottobre, ha visto come temi centrali le sfide globali che i paesi della regione, dell'Europa e del mondo devono affrontare. Nel corso della tre giorni è stata anche affrontata la questione della normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, la sostenibilità del concetto di neutralità militare per la Serbia, la situazione nell'Ue a 15 anni dal primo grande processo di Allargamento e la sfida ecologica a livello mondiale alla luce dei cambiamenti climatici. Nella giornata di ieri è intervenuto il direttore dell'Ufficio per l'Europa sud-orientale del Dipartimento di Stato Usa, David Kostelancik. Il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente "sta nel percorso europeo della Serbia", ha detto Kostelancik, aggiungendo che gli Usa sanno che non è un processo facile ma Belgrado "ha il sostegno dell'America". (segue) (Seb)