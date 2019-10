Serbia: al termine nona edizione Belgrade security forum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, ha ancora osservato, è una priorità strategica per Washington. Kostelancik ha infine auspicato che il nuovo governo che verrà formato a Pristina "sia per il dialogo", risponda ad una sola voce ed abbia obiettivi chiari. "Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'indipendenza e la sovranità del Kosovo, ma abbiamo detto chiaramente che il cammino in futuro non è immaginabile senza una pacificazione con la Serbia", ha detto il rappresentante del Dipartimento di Stato. Kostelancik ha poi precisato che gli Stati Uniti non prendono alcuna posizione su un'ipotetica divisione o modifica ai confini del Kosovo. "Queste sono questioni che la Serbia e il Kosovo devono risolvere fra di loro", ha osservato. (segue) (Seb)