Balcani-Ue: premier croato Plenkovic, sbagliato cambiare regole su allargamento mentre partita è in corso

- Le regole del gioco non vanno cambiate mentre la partita è ancora in corso. Questo il commento del premier della Croazia, Andrej Plenkovic, alla richiesta della Francia di modificare la metodologia delle trattative di adesione all'Ue, che sta di fatto bloccando l'avvio dei negoziati di adesione per l'Albania e la Macedonia del Nord. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano "Jutarnji list", Plenkovic ha detto che "la metodologia rivista, suggerita in primo luogo dalla Francia, porterà la Serbia e il Montenegro in posizioni diverse rispetto a eventuali trattative che affronteranno la Macedonia del Nord e l'Albania, e non possiamo nemmeno immaginare cosa succederà alla Bosnia e al Kosovo". Plenkovic ha ribadito che "su questo tema è necessario discutere, ma senza cambiare le regole al volo".(Zac)