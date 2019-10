I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: presidente Vucic scrive a portavoce Ue su caso presunto avvelenamento schede elettorali in Kosovo - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha scritto alla portavoce dell'Unione europea Maja Kocijancic a proposito del caso sollevato dal presunto avvelenamento di alcune buste contenenti schede elettorali provenienti dalla Serbia in occasione delle elezioni parlamentari in Kosovo lo corso 6 ottobre. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, Vucic ha chiesto alla portavoce, nel caso si tratti di una montatura, di rendere noto pubblicamente il nome di chi sta dietro di essa. "Egregia Maja Kocijancic, sono convinto che, dopo aver seguito per alcuni giorni il caso 'dell'avvelenamento' a Pristina, avrete tratto delle conclusioni si quanto accaduto. Per questo vi prego di dire all'intera opinione pubblica europea se noi serbi abbiamo avvelenato gli albanesi con antrace, novichok o qualche altro veleno pesante", ha dichiarato Vucic nella lettera pubblicata anche su Twitter. (segue) (Res)