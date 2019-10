Kosovo-Serbia: leader Pdk Veseli, scambio di territori non rappresenta una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia non potrà mai essere una soluzione per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, e anche gli Stati Uniti sono contrari a questo scenario. Lo ha dichiarato il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, in un'intervista all'emittente "Ktv". "Tutto ciò che viene dagli Stati Uniti è positivo", ha dichiarato Veseli osservando che il nuovo governo di Pristina deve procedere verso un accordo con la Serbia visto anche che "la Macedonia ha trovato la sua soluzione con la Grecia, l'Albania sta trovando un accordo con la Grecia, il Kosovo con la Macedonia". Secondo Veseli, i Balcani sono in una fase in cui stanno cercando di "superare l'influenza russa" ed in questo senso quella principale "potrebbe arrivare dalla Serbia". Veseli ha quindi escluso categoricamente ogni possibilità di ingresso del Pdk nel nuovo governo.(Kop)