Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, su Kosovo rispetteremo le posizioni di Belgrado (2)

- Il rappresentante serbo bosniaco ha affermato che "il Kosovo e l'Albania si integrano sempre di più e condividono valori politici il che è, a mio modo di vedere, persino normale, ma allora perché non è normale che noi serbi della Repubblica Srpska seguiamo quello che fa la Serbia"?. Dodik ha inoltre ribadito di "non credere che la Bosnia-Erzegovina può sopravvivere, dato che ha resistito finora soltanto in quanto un progetto internazionale e ogni progetto internazionale nel corso della storia è stato prima o poi cambiato". Dodik ha evidenziato che "la Bosnia non rappresenta le volontà politiche dei popoli che vi abitano: i croati non sono soddisfatti perché gli sono stati tolti numerosi diritti contemplati dall'accordo di pace di Dayton nella sua versione originale, i croati sono scontenti perché la Repubblica Srpska è stata spogliata di numerose competenze, mentre i bosniaci musulmani auspicano una repubblica propria, senza indicazioni di etnia". (segue) (Bos)