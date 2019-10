I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic protesta contro foto ambasciatore britannico in Kosovo - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha protestato contro la foto scattata dall'ambasciatore britannico a Pristina, Nicholas Abbot, insieme al leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. L'ambasciatore compariva in un'immagine con il vincitore delle ultime elezioni parlamentari in Kosovo e sotto la bandiera albanese. In una dichiarazione su Twitter ripresa dai media serbi Vucic ha chiesto al diplomatico britannico "in quali elezioni hanno vinto Kurti e il suo partito e di quale Stato è la bandiera" che compare nella foto. (segue) (Res)