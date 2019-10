Kosovo: esponente Vetevendosje, senza accordo con Ldk si va a nuove elezioni (4)

- “Si è verificato un errore nella stampa dei moduli e non si tratta di manipolazione dei commissari o di qualcun altro. Scopriremo perché si è verificato questo errore", ha dichiarato il presidente della Commissione, Valdete Daka. Solo mercoledì la Giuria per i reclami e gli appelli elettorali del Kosovo (Ecap) ha respinto le procedure presentate separatamente dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) e dall’Iniziativa socialdemocratica (Nisma), che chiedevano un riconteggio dei voti dopo le elezioni di domenica 6 ottobre. L’Ecap, come riferiscono i media kosovari, ha respinto l’appello, giudicandolo privo di fondamento. I reclami presentati dai vari partiti si basano su un presunto errore nella stampa delle schede elettorali. (segue) (Kop)