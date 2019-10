I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: esponente Vetevendosje, senza accordo con Ldk si va a nuove elezioni - L'eventualità di un mancato accordo tra Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) per la formazione di un nuovo governo comporterebbe nuove elezioni: lo ha dichiarato l'esponente del Vetevendosje, Glauk Konjufca, in un'intervista all'emittente "T7". Secondo Konjufca, il suo partito non entrerà in un accordo di coalizione con nessun altro schieramento politico per cui cercherà di concludere l'intesa con l'Ldk. Il viceleader dell'Ldk, Lutfi Haziri, ha dichiarato sempre all'emittente "T7" che il Movimento Vetevendosje non ha saputo accettare l'idea di una donna premier, in riferimento al candidato del suo partito Vjosa Osmani. Secondo Haziri, nelle elezioni del 6 ottobre "nessun gruppo politico ha vinto, in quanto i cittadini hanno votato per il cambiamento e hanno votato per due partiti (Ldk e Vetevendosje)", per cui il Vetevendosje non può arrogarsi il diritto di nominare il nuovo premier. (segue) (Res)