Kosovo: vice leader Ldk, elezioni vinte dall'opposizione non da un singolo partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando manca ancora l'esito del riconteggio dei voti in alcune sezioni e lo spoglio di alcune schede del voto all'estero, il partito nazionalista kosovaro di sinistra Vetevendosje si è aggiudicato la vittoria alle elezioni parlamentari anticipate svoltesi il 6 di ottobre. Vetevendosje ha ottenuto poco meno del 26 per cento dei consensi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si attesta attorno 25 per cento; la differenza tra i due partiti sarebbe di meno di 5.000 voti. Resta più staccato, intorno al 21 per cento, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha retto la coalizione al governo negli ultimi anni. Attorno poco sopra l' 11 per cento l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) dell'ex premier Ramush Haradinaj, in coalizione con il Partito socialdemocratico (Psd). Appena sopra la soglia di ingresso del 5 per cento Nisma e Alleanza per il nuovo Kosovo dell'ex ministro degli Esteri Behgjet Pacolli. (Kop)