- Serbia: funzionario Dipartimento Stato Usa, riconoscimento Kosovo fa parte di percorso Ue di Belgrado - Il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente "sta nel percorso europeo della Serbia": lo ha detto il direttore dell'Ufficio per l'Europa sud-orientale del Dipartimento di Stato Usa, David Kostelancik, intervenendo oggi ai lavori del Belgrade security forum aperto ieri in Serbia. Gli stati Uniti, ha aggiunto Kostelancik, sanno che non è un processo facile ma Belgrado "ha il sostegno dell'America". La normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, ha ancora osservato, è una priorità strategica per Washington. Kostelancik ha infine auspicato che il nuovo governo che verrà formato a Pristina "sia per il dialogo", risponda ad una sola voce ed abbia obiettivi chiari. "Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'indipendenza e la sovranità del Kosovo, ma abbiamo detto chiaramente che il cammino in futuro non è immaginabile senza una pacificazione con la Serbia", ha concluso il rappresentante del Dipartimento di Stato Usa. (segue) (Res)