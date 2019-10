I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: vice leader Ldk, elezioni vinte dall'opposizione non da un singolo partito - Il partito che ha un solo voto in più rispetto al secondo alle elezioni parlamentari del 6 ottobre in Kosovo avrà diritto a scegliere il primo ministro. Lo ha dichiarato oggi il viceleader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lutfi Haziri. "L'opposizione ha vinto in Kosovo, non un singolo o un gruppo politico", ha dichiarato Haziri secondo cui "i cittadini kosovari hanno votato per il cambiamento e hanno dato fiducia all'Ldk e al Movimento Vetevendosje". "Stiamo aspettando i risultati ufficiali perché ancora non tutti i voti sono stati contati", ha detto Haziri chiarendo che solo alla fine di questo processo "chiunque sarà il vincitore, dovrà agire responsabilmente e umilmente nel rispetto dei risultati in quanto i cittadini hanno votato per il cambiamento". "Chiunque ha ottenuto un voto in più governerà", ha detto. (segue) (Res)