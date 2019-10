Serbia: al termine nona edizione Belgrade security forum (3)

- Sul dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue e sulla sua attuale stagnazione Kostelancik ha detto di vedere in modo positivo la nomina di un inviato speciale del presidente Usa Donald Trump. Esiste "una grande opportunità per un progresso", ha detto Kostelancik. Riguardo all'intera regione dei Balcani occidentali, il funzionario ha detto che gli interessi a lungo termine della Russia "non sono gli stessi" dei paesi che compongono la regione stessa. "Crediamo che gli interessi della Russia a lungo termine nella regione sono siano gli stessi che hanno i paesi della regione e che non ne sostengano la visione e gli obiettivi, (ovvero) l'integrazione, il miglioramento degli standard, la libertà dei media, i diritti civili e gli altri valori della comunità euro-atlantica. La strategia della Russia che noi vediamo è quella a cui abbiamo assistito in Montenegro, quando hanno cercato di rendere impossibile la cooperazione con le istituzioni euro-atlantiche", ha detto il funzionario Usa aggiungendo che gli Stati Uniti hanno delle forti relazioni bilaterali con Mosca "e le avranno sempre". (segue) (Seb)