Serbia: al termine nona edizione Belgrade security forum (5)

- Il capo dello Stato ha poi illustrato a Grenell la posizione di Belgrado rispetto al dialogo e la situazione della popolazione serba in Kosovo. La Serbia, ha ribadito Vucic, è impegnata nel risolvere la questione dei rapporti fra Belgrado e Pristina attraverso il dialogo. Grenell ha dichiarato, sempre secondo la nota di Belgrado, che esiste la profonda convinzione da parte dell'amministrazione Trump che lo sviluppo economico, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento delle opportunità in campo commerciale siano elementi fondamentali per assicurare una pace duratura. "L'obiettivo è portare i nostri partner in Serbia e in Kosovo ad una soluzione onnicomprensiva al fine di eliminare i punti di conflitto nella regione. Entrambe le parti dovranno cooperare da vicino e in modo rapido, guardando al futuro", ha detto Grenell. (segue) (Seb)