Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, su Kosovo rispetteremo le posizioni di Belgrado

- La Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, continuerà a seguire le posizioni di Belgrado sullo status del Kosovo. Lo ha affermato il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in un'intervista rilasciata ieri sera all'emittente albanese "Tv Klan". Dodik ha ribadito che "qualsiasi decisione deve essere presa dialogando" e che egli stesso "rispetta le posizioni del presidente della Serbia Aleksandar Vucic, un uomo politico capace di costruire un ampio consenso nell'opinione pubblica serba riguardo a questo problema". Dodik ha ricordato che "la Repubblica Srpska non ha permesso alla Bosnia di riconoscere l'autoproclamata indipendenza del Kosovo il che è logico, dato che se la Serbia non accetta l'esistenza dello stato kosovaro, nemmeno la Repubblica Srpska può farlo". (segue) (Bos)