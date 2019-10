Venezuela: ambasciatore all'Onu definisce "una vittoria" l'elezione nel Consiglio diritti umani Onu

- L'ambasciatore venezuelano presso le Nazioni unite, Samuel Moncada, ha definito "storica" la giornata di oggi, 17 ottobre, in cui un rappresentante del Venezuela è stato eletto nel Consiglio dei diritti umani dell'Onu, a Ginevra. "Oggi è un giorno storico per il nostro paese. Il diritto internazionale ha trionfato e il tentativo di imporre un'enclave coloniale in Venezuela è fallito". Ha scritto sul proprio profilo Twitter Moncada. "L'Onu ha dimostrato di appartenere a tutta l'umanità e non a un piccolo gruppo che vuole usarla per imporre la sua supremazia. Le Nazioni Unite non possono essere sottomesse e neanche il Venezuela. Il Venezuela non è in vendita, il mondo non è in vendita. Nessuno può comprarci! Ricordiamo che il 10 aprile, il vicepresidente degli Stati Uniti a capo di una coalizione di oltre 50 paesi, ha ordinato al Consiglio di sicurezza la nostra espulsione dalle Nazioni Unite", ha scritto il diplomatico, che ha approfittato del momento per criticare le azioni del governo degli Stati Uniti contro il Venezuela. (segue) (Abu)