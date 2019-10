Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, azione Rosu per criminalizzare serbi (2)

- La polizia del Kosovo ha reso oggi noto di aver arrestato due agenti di polizia di etnia serba per l'uccisione, nel gennaio 2018, del politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic, mentre un terzo sospettato sarebbe in fuga. L'operazione delle forze speciali della polizia kosovara (Rosu) nel nord del paese è avvenuta su ordine della Procura e ha destato critiche in Serbia. Secondo il politico serbo Milovan Drecun, quest'arresto è stato solo "uno show" per mettere pressione sulla Lista serba in modo da escluderla dal parlamento di Pristina. (segue) (Seb)