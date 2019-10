Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Pristina ritira candidatura Interpol, per ministro serbo Stefanovic "grande vittoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina hanno ritirato la candidatura del Kosovo per entrare a far parte dell'Interpol: lo ha confermato il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, attraverso una dichiarazione su Twitter. "Grande vittoria della Serbia e del diritto internazionale. Grazie all'enorme lavoro della delegazione della Repubblica di Serbia, la richiesta del cosiddetto Kosovo è stata ritirata subito prima dell'inizio dell'Assemblea generale dell'Interpol a Santiago del Cile", ha scritto Stefanovic sul proprio profilo. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, l'ambasciata di Serbia a Parigi ha ricevuto una nota secondo cui il premier kosovaro uscente Ramush Haradinaj ritirava la candidatura. Secondo fonti diplomatiche riservate dell'emittente serba "Rts", Pristina ha ritirato la candidatura circa un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea fissato per le ore 16. Secondo tali fonti, le autorità kosovare avrebbero capito, contando i voti dei delegati a loro favore, che avrebbero ottenuto un risultato negativo. Secondo quanto riporta il sito "Kosovo online", il premier uscente del Kosovo Haradinaj ha inviato una lettera in cui rende nota e motiva la decisione del ritiro della candidatura. "Tenendo conto del fatto che in Kosovo si sono tenute il 6 ottobre delle elezioni parlamentari, vi prego gentilmente di rimandare la richiesta per la nostra candidatura alla prossima seduta dell'Assemblea generale", ha scritto Harainaj. (Kop)