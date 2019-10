Nord Macedonia: Hahn, ancora ottimista su buon esito da Consiglio europeo

- Nella questione dell'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord c'è in gioco la credibilità dell'Unione europea, ma il commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, è ancora ottimista che domani e venerdì, al Consiglio europeo, possa esserci un risultato positivo. Lo ha detto Hahn dopo il suo incontro con il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, oggi pomeriggio a Bruxelles. "Avrei voluto che questo incontro fosse celebrativo. Spero che tu possa celebrare venerdì", ha detto rivolto a Zaev. "Ovvio che la vicenda riguarda i due paesi, ma sarebbe un segnale forte per tutta la regione. Perché se lo sforzo (di Macedonia del Nord e Albania) non viene riconosciuto, non ci saranno incentivi per Serbia e Kosovo per tornare a dialoghi sostanziali che riguardano loro coesistenza. Perché la sola ragione per farlo è la prospettiva europea", ha aggiunto. "Se l'Europa non è capace di fare questo perderemo ogni credibilità in ogni altro luogo nel mondo. Quindi qui in gioco c'è la credibilità e l'affidabilità dell'Europa e posso solo chiedere ai leader europei di trovare un modo per dare il via libera", ha proseguito. "Io sono ancora ottimista e positivo che domani e venerdì ci sia un risultato positivo", ha concluso. (Beb)