Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, su Kosovo rispetteremo le posizioni di Belgrado (3)

- Inoltre, Dodik ha sostenuto che "anche la comunità internazionale è insoddisfatta dato che tenta di governare in base agli stessi principi che adoperava 20 anni fa". Dodik ha affermato di "rispettare l'accordo di pace di Dayton", precisando che "la Bosnia è comunque in crisi ed è forse la crisi più grande dalla fine della guerra, ma di questo la colpa non è certamente la mia". Dodik ha detto di "non essere un personaggio avventuroso e non creo piani basati sulla guerra, ma su politiche per le quali godo del consenso del popolo". (segue) (Bos)