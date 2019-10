Kosovo: elezioni, Commissione elettorale dispone riconteggio voti in ulteriori 530 seggi

- La Commissione centrale elettorale del Kosovo ha disposto il riconteggio dei voti, espressi alle elezioni parlamentari del 6 ottobre, in 530 seggi elettorali aggiuntivi a seguito delle richieste di alcune forze politiche. Lo riferisce il quotidiano "Telegrafi". La scorsa settimana la Commissione ha disposto il riconteggio dei voti in 313 seggi elettorali, rilevando gravi irregolarità in dieci seggi elettorali mentre nella restante parte dei casi sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti sulle procedure burocratiche. (Kop)