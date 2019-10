Kosovo: ambasciata britannica, non scegliamo arredamento stanze degli interlocutori politici

- L'ambasciata britannica in Kosovo ha commentato la vicenda relativa alla foto dell'ambasciatore Nicholas Abbot con il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti "che ha destato attenzione a livello regionale". "E' lavoro dell'ambasciata impegnarsi con gli attori politici di vertice in Kosovo", si legge in un tweet dell'ambasciata britannica a Pristina. "Non scegliamo come i nostri interlocutori, agendo nelle proprie capacità, sistemano le loro stanze", aggiunge la rappresentanza diplomatica di Londra. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha protestato contro la foto in questione in quanto l'ambasciatore britannico compariva in un'immagine con il vincitore delle ultime elezioni parlamentari in Kosovo sotto la bandiera albanese. In una dichiarazione su Twitter ripresa dai media serbi Vucic ha chiesto al diplomatico britannico "in quali elezioni hanno vinto Kurti e il suo partito e di quale Stato è la bandiera" che compare nella foto. (Kop)