Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, su Kosovo rispetteremo le posizioni di Belgrado (4)

- Dodik ha dichiarato che "io non manipolo le persone e i cittadini sanno molto bene quello che gli prometto in campagna elettorale oppure in privato, motivo per cui non si spaventano se arriva qualcuno dagli Stati Uniti o dal Regno Unito che cerca di imporre soluzioni". Parlando del genocidio di Srebrenica del 1995, Dodik ha affermato che "si tratta di un grande crimine, ma anche di una grande manipolazione", precisando di "non sostenere nemmeno un serbo che ha commesso un crimine nel nome del popolo serbo: non si tratta del mio modo di pensare e quelle non sono persone che io lodo". (Bos)