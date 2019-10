Kosovo: ministro Giustizia uscente Tahiri convocato da Tribunale speciale Uck

- Il ministro della Giustizia kosovaro uscente, Abelard Tahiri, è stato convocato dal Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha annunciato all'emittente "Rtv Dukagjini" lo stesso Tahiri, precisando che l'invito a recarsi a L'Aja gli è arrivato due settimane fa. Tahiri ha spiegato che l'invito non è stato per lui una sorpresa alla luce di alcuni punti poco chiari in seguito alle comunicazioni intercorse durante il suo operato come ministro della Giustizia. "Abbiamo obblighi verso i nostri cittadini in quanto nessuno di loro è in grado di recarsi a L'Aja, e per questo anche loro hanno bisogno della difesa e noi, come Stato, dovremmo assicurare questa difesa", ha dichiarato. Il governo di cui faceva parte Tahiri si è sciolto dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj, anch'egli convocato dal Tribunale dell'Aja per testimoniare nel quadro delle indagini sui presunti crimini dell'Uck nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta.(Kop)