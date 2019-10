Serbia-Iran: capo dello Stato Vucic a colloquio con presidente parlamento di Teheran Larijani

- Il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi il presidente del parlamento dell'Iran, Ali Larijani, in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza della Repubblica di Serbia, al centro dell'incontro sono stati i rapporti bilaterali fra i due paesi. Vucic ha ringraziato l'Iran per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Larijani ha dichiarato, sempre secondo la nota, che nonostante le pressioni Teheran resta ferma in tale posizione e continuerà a sostenere la Serbia in questo senso nelle organizzazioni internazionali come Unesco e Interpol. Vucic ha auspicato un ulteriore sviluppo della cooperazione nei settori dove esiste reale potenziale, in particolare in quello economico. Secondo i due interlocutori, fra i settori con maggiore possibilità di sviluppo vi sono quelli dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria e dell'industria pesante. (Seb)