Serbia-Russia: ministro Esteri Dacic, visita Medvedev a Belgrado è proseguimento partenariato strategico (9)

- "La Russia ha sempre partecipato attivamente alla ricerca di una soluzione", ha aggiunto osservando che "purtroppo poco è stato adempiuto" degli accordi raggiunti fra Belgrado e Pristina come ad esempio nel caso della formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba come invece previsto dall'Accordo di Bruxelles del 2013. Putin ha poi fatto un altro esempio di "mancato rispetto" degli accordi internazionali citando la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite sul Kosovo. "Secondo la Risoluzione è prevista la possibilità di avere dei poliziotti serbi e agenti di confine Dove sono? Non ci sono. Solo seguendo il diritto internazionale si può andare verso una giusta soluzione", ha concluso Putin. Il capo del Cremlino ha poi affrontato il tema dell'energia e del progetto di gasdotto Turkish Stream. La Russia, ha detto Putin, è pronta a proseguire la costruzione del gasdotto fino a raggiungere i paesi europei. Riguardo a questi ultimi, ha aggiunto, tutto dipenderà dalla loro capacità di difendere i propri interessi nazionali. "Noi stiamo preparando, tutto poi dipenderà dagli altri paesi, da quanto sono in condizione di difendere i propri interessi nazionali. La costruzione del South Stream è stata interrotta, lo sapete, non per colpa nostra", ha detto Putin. (segue) (Seb)