Cultura: Mibact, su prestito Leonardo nessuna interferenza, iter trasparente e corretto

- L'ufficio stampa del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo scrive, in una nota, che "il Tar del Veneto ha riconosciuto la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione dei Beni culturali che ha agito in modo corretto e trasparente. L’autorizzazione al prestito dell’Uomo Vitruviano ha seguito l’iter previsto dalle norme e non c’è stata alcuna interferenza politica nei confronti degli uffici tecnici. Molto importante che questa opera possa adesso arricchire la mostra su Leonardo Da Vinci prevista al Louvre nell’anno delle celebrazioni dei 500 anni della sua morte". Il Mibact commenta così l’ordinanza, appunto, del Tribunale amministrativo regionale del Veneto che ha riconosciuto che "il ricorso di Italia nostra non presenta sufficienti elementi di fondatezza". Sulla stessa linea è intervenuto anche il ministro Dario Franceschini che su Twitter scrive che "il Tar del Veneto respinge il ricorso e dichiara pienamente legittimo l'operato del Mibact. Ora può partire le grande operazione culturale italo-francese delle due mostre su Leonardo a Parigi e Raffaello a Roma". (Com)