Droghe: Villa Maraini e Cri promuovono incontro tra esperti mondiali su crisi oppioidi ed emergenza Fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta ai 115 morti al giorno per overdose negli Usa nel 2018 e del rischio pandemia anche in Europa, dove nel 2017 si sono registrati 8.238 morti la Fondazione Villa Maraini e la Croce rossa italiana propongono un incontro che riunisce esperti mondiali sul tema della diffusione di oppiodi come il Fentanyl e del sorprendente cambio di strategia politica nell’America di Trump con la “pre-arrest deflection”. Nell’ultimo anno negli Stati Uniti sono morte per overdose circa 72.000 persone che, paragonate ai 52.000 militari Usa morti in 10 anni nella guerra del Vietnam, spiegano la necessità del cambio di passo dell’amministrazione americana, che con successo sta contrastando la diffusione degli oppiacei sintetici come il Fentanyl, acquistabili in maniera legale attraverso prescrizione medica. A Roma, venerdì 18 ottobre dalle 11.30 in via Bernardino Ramazzini, 31 si terrà una conferenza stampa a conclusione dell’evento internazionale “Rome Consensus 2.0” a cui prenderanno parte esperti provenienti dagli States, dalla Gran Bretagna e i rappresentanti di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, la Croce rossa e Mezzaluna rossa. In occasione dell’incontro verrà lanciata una nuova alleanza internazionale in grado di diffondere le politiche umanitarie sulle tossicodipendenze in tutto il mondo. Strategia politica d’avanguardia lanciata da Villa Maraini e Croce Rossa già nel 2005, in pieno contrasto con chi, per decenni, finanziava una disastrosa guerra alla droga, diventata guerra ai drogati, mietendo milioni di vittime in tutto il mondo. E’ previsto l’intervento del presidente della Cri e della Federazione Rcrc (Red cross Red crescent), Francesco Rocca, e del fondatore di Villa Maraini, Massimo Barra.(Com)