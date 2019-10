Serbia: al via Belgrade security forum

- Prende oggi il via la nona edizione del Belgrade security forum nella capitale della Serbia: l'evento, che durerà fino al 18 ottobre, vede come temi centrali le sfide globali che i paesi della regione, dell'Europa e del mondo devono affrontare. Nel corso della tre giorni verrà anche affrontata la questione della normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, la sostenibilità del concetto di neutralità militare per la Serbia, la situazione nell'Ue a 15 anni dal primo grande processo di Allargamento e la sfida ecologica a livello mondiale alla luce dei cambiamenti climatici. (Seb)