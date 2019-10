Kosovo: leader Aak Haradinaj rinuncia a posto di deputato

- Il premier dimissionario kosovaro e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha fatto sapere oggi di aver rinunciato al suo posto di parlamentare. Haradinaj ha ringraziato le persone che hanno votato per il suo partito durante le ultime elezioni parlamentari il 6 ottobre, assicurando che continuerà a lavorare nell'interesse del Kosovo. Haradinaj ha auspicato una rapida formazione delle nuove istituzioni "con la stessa maturità politica dimostrata durante il processo elettorale". L'Aak di Haradinaj, candidato premier della coalizione tra il suo schieramento e il Partito socialdemocratico (Psd), è giunto quarto alle elezioni del 6 ottobre con un numero di consensi attorno all'11 per cento. (Kop)