Kosovo: leader Vetevendosje Kurti a colloquio con capo rappresentanza Ue Apostolova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, partito vincitore delle elezioni del 6 ottobre in Kosovo, ha incontrato oggi il capo della rappresentanza Ue a Pristina Nataliya Apostolova. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Apostolova si è congratulata con Kurti per il risultato elettorale e per l'andamento delle operazioni di voto. Nell'opinione del capo della rappresentanza Ue, ora è importante accertare i risultati elettorali in maniera definitiva in modo da procedere con la formazione di un nuovo governo: tale sviluppo, ha detto, permetterà all'Ue di sbloccare una serie di fondi per progetti in settori come la giustizia, l'istruzione, la sicurezza e l'ambiente. Kurti, da parte sua, ha espresso preoccupazione per lo svolgimento del voto nel nord del paese, evidenziando che intende avviare un dialogo aperto con la minoranza serba in vista della formazione del governo. (segue) (Kop)