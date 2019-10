Kosovo: fonti stampa, Nisma e Akr superano soglia per ingresso in parlamento

- La coalizione tra Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il futuro del Kosovo (Akr) sarebbe riuscita a superare la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'ingresso nel parlamento di Pristina. Lo riferisce il portale d'informazione "Ekonomiaonline", citando fonti interne a Nisma ed alla Commissione elettorale centrale. Secondo le stesse fonti, la coalizione tra i partiti guidati da Fatmir Limaj e Behgjet Pacolli avrebbe ottenuto il 5,04 per cento dei voti alle elezioni del 6 ottobre. Tale risultato conferirebbe ai due partiti sei seggi nella nuova composizione del parlamento di Pristina: uno spetterebbe all'ex ministro degli Esteri Pacolli ed un altro al candidato premier dell'Akr Myzejene Selmani; gli altri quattro andrebbero invece a Nisma. (Kop)