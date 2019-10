Kosovo: leader Vetevendosje Kurti a colloquio con capo rappresentanza Ue Apostolova (5)

- "Un'eventuale eliminazione" della Lista serba, forza rappresentativa dei serbi in Kosovo, dalla vita politica kosovara porterebbe "alla catastrofe", ha detto nei giorni scorsi il presidente serbo Vucic, nel corso di un colloquio con la presidente della Duma (camera alta del parlamento russo) Valentina Matvijenko. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha ricordato che la Lista serba, sostenuta dal governo di Belgrado, ha ottenuto il 96 per cento dei voti fra la popolazione serba in Kosovo. "Hanno inventato una storia su delle buste avvelenate contenenti le schede elettorali dalla Serbia. A ben guardare sembra che tutti i membri albanesi della Commissione elettorale centrale del Kosovo siano stati avvelenati mentre neppure un membro serbo è stato contagiato. E' evidente che vogliono cacciare via la Lista serba dal parlamento", ha detto Vucic secondo quanto riferisce la stampa locale. Secondo Vucic, infine, la pressione sul partito rappresentativo dei serbi viene esercitata dalla componente albanese "insieme ai suoi partner occidentali". (segue) (Kop)