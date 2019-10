Serbia-Russia: presidente Vucic con ambasciatore russo su visita Medvedev il 19 ottobre

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio sono stati i preparativi per la prossima visita del premier russo, Dmitrij Medvedev, a Belgrado. Il premier russo, secondo quanto comunicato dalla nota, sarà nella capitale serba sabato 19 ottobre. I due interlocutori hanno ribadito le ottime relazioni fra i due paesi e hanno sottolineato il significato della visita, che avviene nell'anniversario della liberazione di Belgrado nella Seconda guerra mondiale. Nel corso della riunione Vucic ha infine espresso preoccupazione per l'atmosfera in Kosovo dopo le elezioni lì tenute lo scorso 6 ottobre. Il capo dello Stato serbo ha polemizzato con le ultime notizie su di un presunto avvelenamento attraverso le buste elettorali provenienti dalla Serbia, osservando di "non sapere che esiste un veleno che agisce selettivamente su base etnica". (segue) (Seb)