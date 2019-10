Serbia-Kosovo: Pristina ritira candidatura Interpol, per ministro serbo Stefanovic "grande vittoria" (4)

- "Capisco la posizione del Cile e le pressioni internazionali che deve sostenere, ma questo dimostra che sarà una battaglia dura. La gente pensa che sarà facile, ma devono essere impiegati degli sforzi enormi per scongiurare che la macchina potente di grandi paesi cerchi di far entrare il cosiddetto Kosovo in un'altra organizzazione internazionale", ha detto Stefanovic. Alla fine di agosto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, e quello dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, hanno avuto una riunione in cui hanno discusso le attività mirate a prevenire un possibile ingresso del Kosovo nell'Interpol. I due ministri hanno esaminato i passi intrapresi fino a quel momento da parte dei dicasteri da loro guidati e dalle altre istituzioni dello Stato. (segue) (Kop)