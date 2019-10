Serbia: presidente Vucic, eliminazione Lista serba da vita politica kosovara porta a catastrofe (2)

- La Procura speciale del Kosovo ha nel frattempo avviato delle indagini su un possibile avvelenamento di alcuni scrutatori della Commissione elettorale centrale, i quali hanno avuto reazioni allergiche dopo essere venuti a contatto con alcuni voti pervenuti tramite posta dalla Serbia. Il quotidiano "Koha Ditore" riferisce che almeno nove persone, due delle quali donne incinte, sono state ricoverate all'ospedale di Pristina per avvelenamento e le loro condizioni sono al momento stabili. I rappresentanti della Commissione elettorale centrale hanno fatto sapere che stanno attendendo le verifiche di quanto accaduto da parte della polizia prima di diffondere commenti. La Lista serba ha parlato di invece di "uno show orchestrato" per screditare la loro vittoria elettorale. Il partito nazionalista kosovaro di sinistra Vetevendosje si è aggiudicato la vittoria alle elezioni parlamentari ottenendo il 26 per cento dei consensi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si è attestata al 25 per cento. Più staccato, intorno al 21 per cento, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha retto la coalizione al governo negli ultimi anni. (segue) (Seb)