Kosovo: missione Kfor, a Decani cerimonia per donazione "ponte degli italiani" (2)

- Da allora l’utilizzo del ponte non è stato finalizzato soltanto alla condotta delle attività militari, da parte dei contingenti che si sono avvicendati negli anni. Infatti, messo da subito a disposizione della popolazione locale, che lo ha soprannominato “il ponte degli italiani”, si è rivelato uno strumento indispensabile alla viabilità locale, per il raggiungimento delle aree attigue al monastero. Il ponte, lungo 24 metri e ampio 4, dopo i lavori di manutenzione effettuati nei giorni scorsi da personale militare specializzato, ieri è stato definitivamente devoluto alla municipalità di Deçan/Decani. La donazione rientra tra le attività di cooperazione civile e militare svolte dal contingente nazionale per agevolare lo sviluppo socio-economico dell’area. Da giugno del 1999 i soldati italiani operano in questi luoghi, sotto egida Nato in base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244, per il ripristino della libertà di movimento e il mantenimento di un ambiente stabile e sicuro. Nel discorso tenuto per l’occasione il Comandante di RC-W ha ribadito che, come il varo del ponte nel 2015, la sua definitiva cessione oggi costituisce un ulteriore passo in avanti, non solo nei rapporti tra la Kfor e le autorità locali, bensì nel consolidamento del processo di stabilizzazione tra le comunità che coesistono nell’area. Il colonnello Pisani, ha poi evidenziato il ruolo della comunità internazionale, di KFOR ed in particolare dell’Italia, che operano in Kosovo quali facilitatori del dialogo, alla stessa stregua di un ponte che unisce due sponde. (Com)