Kosovo: candidato premier Vetevendosje Kurti a colloquio con leader coalizione serba Sloboda Rasic

- Il candidato primo ministro del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha incontrato ieri a Pristina il leader della coalizione Sloboda, Nenad Rasic. Kurti, leader del partito giunto primo alle elezioni parlamentari anticipate del 6 ottobre, ha detto che Rasic è deluso dall'andamento del processo elettorale nei comuni a maggioranza serba. Secondo Kurti, il nuovo governo del Kosovo dovrà obbligatoriamente coinvolgere le varie comunità del paese, non solo quella serba. "Avvieremo il dialogo con tutte loro - ha assicurato -. Non abbiamo divergenze su questo con la Lega democratica del Kosovo", ha dichiarato Rasic in riferimento alle trattative con il partito giunto secondo alle ultime elezioni e con cui il Vetevendosje sta cercando un accordo per formare una coalizione di governo. (segue) (Kop)