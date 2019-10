Serbia: presidente Vucic, eliminazione Lista serba da vita politica kosovara porta a catastrofe (3)

- Tuttavia nei giorni scorsi la Commissione centrale elettorale del Kosovo ha disposto il riconteggio dei voti in 313 seggi elettorali, a seguito delle richieste di alcune forze politiche nazionali. Secondo quanto riferito dalla stampa kosovara, la Commissione ha rilevato gravi irregolarità in dieci seggi elettorali mentre nella restante parte dei casi e il riconteggio sarà necessario per ulteriori accertamenti sulle procedure burocratiche. Nei giorni scorsi il leader di Vetevendosje, Albin Kurti, ha detto che il nuovo governo del Kosovo intende coinvolgere i politici serbo-kosovari nelle sue attività ma non si confronterà con la Lista serba "sostenuta da Belgrado". Secondo Kurti, la coalizione di governo potrebbe includere politici serbo-kosovari ma non quelli della Lista serba. "La nostra Costituzione dice che almeno un ministro del governo deve provenire dalla comunità serba, ma non dice che deve essere della Lista serba. Concentreremo le nostre priorità verso le minoranze come comunità, non come partiti", ha dichiarato Kurti. (Seb)